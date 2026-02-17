Callum Smith costretto a sfidare Morrell prima del match con Bivol

Callum Smith si trova costretto a sfidare Morrell prima di affrontare Bivol, a causa di un infortunio subito durante gli allenamenti. La situazione ha spinto gli organizzatori a spostare la data del match, lasciando i fan in attesa di una nuova sfida tra i due pugili. Smith ha annunciato di aver bisogno di più tempo per recuperare, ma il match con Morrell sarà comunque un banco di prova importante.

Un appuntamento decisivo per la scena dei pesi massimi leggeri si avvicina, con una sfida che potrebbe ridefinire le gerarchie della divisione. Callum Smith difenderà il titolo interino WBO contro David Morrell il 18 aprile a Liverpool, mettendo in palio una posizione chiave verso l'opportunità iridata contro Dmitry Bivol. La bout è stata ordinata dalla WBO e sarà la testa d':rilancio di un cartellone trasmesso da DAZN. Il vincitore sarà chiamato a insediarsi tra i candidati al titolo indiscusso, con Dmitry Bivol pronto al rientro dopo un intervento alla schiena. Per Smith, l'obiettivo è chiaro fin dall'inizio, ma Morrell si presenta come avversario ad alto rischio che può complicare i piani a lungo termine.