Il calciomercato del Milan si fa sempre più intenso mentre il presidente del Corinthians aumenta la richiesta per André, centrocampista brasiliano nato nel 2006. Il club paulista ha comunicato l'importo attuale richiesto, rendendo più complicato il trasferimento. André sta attirando l'interesse di diversi club europei e il suo valore di mercato continua a salire. La trattativa tra le parti è ancora in corso.

'Tuttosport' ha fatto il punto sulla trattativa che potrebbe portare André Luiz Santos Dias, centrocampista brasiliano classe 2006, dal Corinthians al Milan nella prossima sessione estiva di calciomercato. Accordo trovato tra Milan e Corinthians sulla base di 17 milioni di euro, bonus inclusi (15 di parte fissa, 2 di bonus) per il 70% del cartellino del giocatore nelle mani del club della città di San Paolo. Per il restante 30%, che appartiene al giocatore, il Diavolo non sborserebbe un euro in più, in quanto André, per favorire il suo trasferimento in rossonero, ha rinunciato ad ottenere dei soldi. Il Corinthians e il Milan si erano già scambiati dei documenti vincolanti, alcuni dei quali già firmati, prima del clamoroso dietrofront della società paulista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, per André il Presidente del Corinthians gioca al rialzo: ecco quanto vuole ora

