Calciomercato Milan Jimenez verso il riscatto | ecco quanto incasseranno i rossoneri

Il calciomercato del Milan si concentra sul futuro di Alex Jimenez, attualmente in prestito al Bournemouth. Secondo fonti di mercato, il club rossonero procederà al riscatto del giovane difensore, determinando un investimento importante. In questo articolo, analizziamo i dettagli della trattativa e quanto i rossoneri incasseranno dalla cessione di Jimenez, evidenziando le implicazioni per il progetto sportivo e finanziario del club.

Arrivano delle novità sul fronte calciomercato. Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, il giovane difensore Alex Jimenez, in prestito dal Milan al Bournemouth, verrà riscattato dal club inglese. Il giovane, protagonista di ottime prestazioni, è riuscito a conquistare il cuore della dirigenza inglese dopo la prestazione positiva fornita contro il Liverpool a soli 20 anni. La cifra, 22 milioni di euro, sarà versata direttamente nelle casse del Milan ed inoltre non è prevista nessuna clausola di riacquisto o percentuale su una futura rivendita a favore del Real Madrid. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

