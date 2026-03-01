Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, Fofana potrebbe lasciare il Milan al termine della stagione. La decisione sembra essere influenzata dalla posizione di Allegri, anche se non ci sono conferme ufficiali. La situazione riguarda il futuro del centrocampista francese e le trattative sono ancora in corso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dall’entourage del giocatore o dal club rossonero.

L'acquisto di André dal Corinthians costringerebbe il Milan a liberare un posto a centrocampo. Allegri ha le idee chiare e avrebbe già individuato l'agnello sacrificale per la prossima sessione di calciomercato: un giocatore da tempo in fase di flessione. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, esperto di calciomercato, Youssouf Fofana potrebbe lasciare il Milan al termine della stagione. Il centrocampista francese non è più centrale nei piani di Allegri che, da qualche partita a questa parte, gli preferisce altri calciatori. L'avventura dell'ex centrocampista del Monaco in rossonero potrebbe essere giunta al capolinea prima del previsto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Fofana verso l’addio a fine stagione: decisiva la posizione di Allegri

Futuro di Allegri al Milan: addio imminente a fine stagione?Il presente periodo segna una fase di valutazione intensiva sul futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera, dopo una serie di risultati...

Allegri Milan, cosa sta succedendo davvero per il futuro dell’allenatore: rischio addio a fine stagione? Ultimissime novitàWirtz, clamoroso retroscena: l’agente lo aveva offerto al Real Madrid! Cosa è successo in estate prima del trasferimento al Liverpool Calciomercato...

Contenuti utili per approfondire Calciomercato Milan.

Temi più discussi: Milan da migliorare, i piani del Diavolo: chi resta, chi parte, chi è in bilico e cosa fa Modric; Cremonese-Milan, Fofana vince il ballottaggio e scelta la coppia d'attacco: le probabili formazioni; Milan: Rabiot, Saelemaekers e Fofana diffidati: chi gioca e chi no contro la Cremonese; Serie A, Calciomercato Milan – Fatta per André: colpo da 17 milioni.

Milan, Tare scatenato: chiuso il primo colpo estivoIl Milan lavora per rinforzare la rosa e i rossoneri avrebbero praticamente chiuso una operazione importante a centrocampo ... calciomercatonews.com

Calciomercato Milan, il piano per la sessione estiva: il futuro di Modric e la possibile rivoluzione in medianaCalciomercato Milan, il club rossonero pianifica le mosse estive tra la permanenza dei senatori e l’inserimento di nuovi profili giovani per rinforzare il centrocampo Il finale di stagione si preannun ... milannews24.com

Calciomercato #Milan, #ESPN rivela: "Possibile ricorso alla #FIFA per #André". I dettagli #SempreMilan x.com

#calciomercato #milan #SempreMilan Un fattore può essere determinante per il rinnovo di #pulisic. Scopri quale nel primo commento. - facebook.com facebook