Calciomercato Juve Spalletti ha condiviso le proprie idee col club | pronti questi due colpi per rilanciare subito la squadra! Cosa succederà a gennaio

Calciomercato Juve, ecco le mosse per rilanciare la squadra a gennaio: priorità a regista ed esterno, niente colpi improvvisati. La strategia. L’avvicinarsi della finestra invernale accende i riflettori sul calciomercato Juve, ma alla Continassa regna un clima di lucida programmazione. Non ci saranno rivoluzioni isteriche né acquisti dettati dalla frenesia del momento. Luciano Spalletti ha tracciato una linea chiarissima: ha condiviso le proprie idee tecniche per migliorare la rosa, ma lo ha fatto senza avanzare pretese impossibili o ultimatum. Il tecnico di Certaldo è consapevole delle dinamiche economiche del club e punta sulla valorizzazione del gruppo attuale, aprendo alla possibilità di intervenire sul mercato solo se si presenteranno le condizioni giuste per alzare il livello qualitativo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

