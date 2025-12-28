Calcio serie C per il Perugia le vacanze sono agli sgoccioli Domani la ripresa
Il Perugia si prepara a riprendere gli allenamenti dopo gli otto giorni di pausa concessi da Giovanni Tedesco. Domani la squadra tornerà in campo, pronta a concentrarsi sulla fase successiva del campionato di Serie C. La ripresa rappresenta l’occasione per valutare lo stato di forma e pianificare le prossime sfide, con l’obiettivo di mantenere la concentrazione e continuare nel percorso di crescita.
Gli otto giorni liberi concessi da Giovanni Tedesco stanno per terminare e per il Perugia torna il tempo di pensare al campionato.Tra una settimana esatta, domenica 4 gennaio, si riparte con una trasferta che in estate poteva ritenersi una formalità, ma invece non sarà così.Il Guidonia Montecelio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Calcio serie C, Carpi - Perugia 2-0. Inizia la ripresa: Bartolomei e Terrnava le novità di Braglia
Leggi anche: Calcio serie C, calma piatta in casa Perugia in attesa della ripresa
Calcio serie C, il Perugia si regala un bel Natale con il sonoro 4-0 al Forlì. Corsa salvezza riaperta; Calcio serie C, scatta l'ora del rompete le righe per il Perugia. Con un occhio al mercato; SQUADRE GIOVANILI E FEMMINILI, IL PROGRAMMA DELLE GARE; Serie C, le gare della 19^ giornata su Sky.
Calcio serie C, Tedesco non fa sconti: Perugia già al lavoro in vista del Forlì - La prossima settimana sarà decisiva per definire le strategie di mercato a gennaio, ultima scialuppa di sal ... perugiatoday.it
Calcio serie C, lo staff tecnico del Grifo perde pezzi: Greco saluta e va a Mantova - Il preparatore dei portieri decide di sfruttare l'occasione della serie B e lavorerà con il neo tecnico dei virgiliani Modesto. perugiatoday.it
Calcio serie C, Tedesco: "Ho ritrovato il mio Perugia" - Parla anche Manzari: "Contento di aver aiutato la squadra con questi due gol" ... today.it
https://98zero.com/1594292-calcio-serie-b-il-palermo-batte-il-padova-ed-e-quarto-in-classifica - facebook.com facebook
Calcio, serie A: dalle 15 sul nostro sito gli aggiornamenti in diretta sulla sfida Lecce-Como. Tra i giallorossi al centro della difesa Tiago Gabriel e Siebert. A centrocampo Ramadani, Kaba e Maleh. In attacco Stulic con Sottil e Pierotti @TgrRai x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.