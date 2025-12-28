calcio serie c per il perugia le vacanze sono agli sgoccioli domani la ripresa

Il Perugia si prepara a riprendere gli allenamenti dopo gli otto giorni di pausa concessi da Giovanni Tedesco. Domani la squadra tornerà in campo, pronta a concentrarsi sulla fase successiva del campionato di Serie C. La ripresa rappresenta l’occasione per valutare lo stato di forma e pianificare le prossime sfide, con l’obiettivo di mantenere la concentrazione e continuare nel percorso di crescita.

Gli otto giorni liberi concessi da Giovanni Tedesco stanno per terminare e per il Perugia torna il tempo di pensare al campionato.Tra una settimana esatta, domenica 4 gennaio, si riparte con una trasferta che in estate poteva ritenersi una formalità, ma invece non sarà così.Il Guidonia Montecelio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

