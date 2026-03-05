calcio prima categoria acqualagna e atletico mondolfo duello avvincente per la vetta

Nel campionato di Prima categoria di calcio, la squadra di Acqualagna mantiene un vantaggio di cinque punti sulla rivale Atletico Mondolfo, che si trova al secondo posto. A distanza di 12 punti, il duo composto da Avis Montecalvo e Pantano occupa la terza posizione in classifica. La competizione si sta rivelando molto combattuta, con le squadre che cercano di migliorare il loro rendimento in vista delle prossime giornate.

Sempre cinque i punti di vantaggio della capolista Falco Acqualagna sull’Atletico Mondolfo. In terza piazza (a meno 12 dalla vetta) il duo Avis Montecalvo -Pantano. La settima giornata del girone di ritorno ha fatto registrare 6 vittorie di cui 5 casalinghe. Di rilevo il successo in trasferta del Della Rovere (a Pantano e con il neo mister Barattini subito vincente) e la vittoria casalinga del Delfino Fano nel match salvezza con il Muraglia. I numeri. 20 i gol dell’ultimo turno, 2 in più di quello precedente. L’Atletico Mondolfo vanta l’attacco più prolifico del campionato (43 gol realizzati), la difesa più perforata è invece quella del Delfino Fano (45 reti subite). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

