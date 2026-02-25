Napoli come sta McTominay? Arrivano brutte notizie per Conte

Il Napoli si prepara alla prossima sfida contro il Verona, match che a questo punto diventa davvero fondamentale per gli azzurri. La corsa Champions si sta facendo sempre più affollata, ed è per questo che Conte dovrà lavorare per avere i suoi giocatori pronti a qualsiasi evenienza. Si, anche perchè con l’emergenza infortuni a cui è andato incontro il Napoli, Conte già da tempo sta chiedendo sforzi ai propri giocatori. L’allenatore sperava nel recupero di Scott McTominay, ma non arrivano buone notizie in tal senso come raccontato oggi da Il Mattino. “Le attenzioni ci sono soprattutto per Scott McTominay, quella che si sta profilando è l’ennesima trasferta in cui lo scozzese potrebbe non esserci. I miglioramenti ci sono stati nelle ultime 48 ore, certo, ma il calciatore numero 8 del Napoli continua a non fare grossi passi avanti come invece ci si sarebbe attesi. E così la problematica ravvisata a Genova tre settimane fa ora potrebbe essere un ostacolo più alto di quanto ci si aspettasse”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

