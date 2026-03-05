Calcio la Uefa sulla finalissima | Al momento no alternative a Doha

L’Uefa ha confermato che, al momento, non ci sono alternative alla finale prevista a Doha tra Argentina e Spagna, in programma il 27 marzo in Qatar. La federazione europea ha riferito di essere a conoscenza delle voci che circolano sulla possibile variazione della sede, ma ha ribadito che l’evento si svolgerà come stabilito. Nulla quindi sembra indicare cambiamenti rispetto alla decisione iniziale.

Roma, 5 mar. (askanews) – "Siamo a conoscenza delle speculazioni che circondano la Finalissima, data la situazione nella regione – ha spiegato a Sky l'Uefa a proposito della partita fra Argentina e Spagna, in programma il 27 marzo in Qatar -. Sono in corso trattative con gli organizzatori locali, che hanno compiuto enormi sforzi per garantire lo svolgimento regolare della partita. Una decisione definitiva è prevista verso la fine della prossima settimana. Al momento, non sono state prese in considerazione sedi alternative rispetto a Doha. Non commenteremo ulteriormente finché non verrà presa una decisione". La partita vedrà affrontarsi i campioni d'Europa e del Sud America, ovvero la Spagna, vincitrice di UEFA EURO 2024, e l'Argentina, vincitrice della Copa América 2024.