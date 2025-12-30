Insegnamento Religione cattolica | si sceglie al momento dell’iscrizione Attività alternative selezionabili dal 25 maggio al 30 giugno

Durante l’iscrizione scolastica, i genitori o tutori devono indicare se desiderano che il proprio figlio segua l’insegnamento della religione cattolica. La scelta si effettua al momento dell’iscrizione e può essere modificata tra il 25 maggio e il 30 giugno. Questa decisione riguarda gli alunni iscritti alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado, garantendo una scelta consapevole e rispettosa delle proprie convinzioni.

