Calcio serie C Perugia - Bra sarà una finalissima La Nord chiama tutti al Curi

Il match tra Perugia e Bra, valido per la finale di Serie C, rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre. Dopo un periodo difficile, il Perugia ha recuperato posizione grazie a due successi consecutivi, avvicinandosi all’obiettivo. La tifoseria biancorossa è invitata a sostenere la squadra allo Stadio Curi, dove la Nord invita tutti a partecipare e a vivere questa importante sfida.

Soltanto poco prima di Natale il Perugia sembrava sotto un treno, ma due vittorie consecutive lo hanno rimesso completamente in corsa. La salvezza è ad un solo punto e il calendario sembra giocare a favore degli uomini di Giovanni Tedesco: domenica questi ultimi ospiteranno il Bra, reduce dal 2-2.

