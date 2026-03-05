Calcio a cinque Modena Cavezzo premiato per i 30 anni di attività

Sabato a Roma, il Modena Cavezzo è stato tra le cinque società italiane di calcio a cinque riconosciute con un premio per i 30 anni di attività. La società ha ricevuto il riconoscimento durante una cerimonia dedicata alle realtà del settore che hanno celebrato tre decenni di presenza nel calcio a cinque. L’evento ha coinvolto diverse realtà sportive del panorama nazionale.

C’era anche il Modena Cavezzo fra le cinque società italiane di futsal premiate sabato scorso a Roma per i 30 anni di attività. Rappresentato dal presidente Andrea Bavutti, il club gialloblù ha ricevuto la benemerenza dalle mani del presidente della Figc Gabriele Gravina e da quello della Lnd Giancarlo Abete nella cerimonia che si è svolta presso il Centro Congressi dell’Hilton Rome Airport di Fiumicino. Durante la giornata sono state premiate per i 30 anni di attività anche Olympia Rovereto, Cs Pisticci, Sicurlube Regalbuto e Top Five, oltre ai dirigenti Igor Severgnini (Videoton Crema) e Pietro Foderini (Napoli Futsal) per i 20 anni di attività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Calcio a cinque, Modena Cavezzo premiato per i 30 anni di attività Tangari premiato a Roma: 30 anni di eccellenza professionalePietro Giovanni Tangari riceve il premio al merito a Roma: un riconoscimento per 30 anni di carriera Il socio Pietro Giovanni Tangari di Calabria... Leggi anche: In A2 la squadra di Jesi si impone col Lucrezia. Cade in casa Corinaldo contro Modena Cavezzo Approfondimenti e contenuti su Modena Cavezzo. Temi più discussi: Scheda squadra Modena Cavezzo Futsal; Calcio a 5, Modena Cavezzo ko 5-1 in trasferta; Tabellino partita X Martiri vs Modena Cavezzo Futsal; Benemerenze LND 2026: premiati sette club di futsal. Castiglia: Riconoscimento per la passione e la competenza di dirigenti e società. Calcio a cinque, Modena Cavezzo premiato per i 30 anni di attivitàC’era anche il Modena Cavezzo fra le cinque società italiane di futsal premiate sabato scorso a Roma per i 30 anni di attività. Rappresentato dal presidente Andrea Bavutti, il club gialloblù ha ricevu ... ilrestodelcarlino.it Calcio a CinquePur senza giocare per il riposo nell’ultimo fine settimana, con cinque turni di anticipo il Modena Cavezzo ha già messo in archivio la pratica salvezza in Serie A2. La dodicesima sconfitta su 13 gare ... ilrestodelcarlino.it NICOLA PAOLO AMOROSO E DIEGO BIASIN CONVOCATI IN NAZIONALE ITALIANA UNDER 19 PER LO STAGE DI CAVEZZO (MODENA) DAL 09 AL 12 MARZO Bellissima novità in casa Futsal Cornedo per la convocazione di Nicola Paolo Amoros - facebook.com facebook