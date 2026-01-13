L'A2 di calcio a cinque riprende con Jesi che batte il Lucrezia in trasferta, mentre il Corinaldo perde in casa contro il Modena Cavezzo. La prima giornata del girone di ritorno ha evidenziato i risultati delle squadre locali: Jesi si mantiene positiva, mentre Corinaldo affronta una sconfitta. Gli incontri mostrano l’equilibrio e la competitività del campionato, offrendo spunti di riflessione per le prossime partite.

Lo Jesi C5 inizia l’anno nel migliore dei modi in serie A2. Non vale lo stesso per il Corinaldo. La prima giornata del girone di ritorno vede la formazione jesina imporsi in casa della Buldog Lucrezia e il Corinaldo perdere internamente con il Modena Cavezzo. All’Omar Sivori di Lucrezia, Marco Belloni è il mattatore di giornata: suoi i tre gol che regalano allo Jesi i primi tre punti dell’anno. "Siamo stati bravi a interpretarla - racconta il laterale -. ad andare in vantaggio e a difendere anche le situazioni di inferiorità dopo l’espulsione di Mazzarini. È stata una vittoria di carattere, ed era importante dare continuità ai risultati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In A2 la squadra di Jesi si impone col Lucrezia. Cade in casa Corinaldo contro Modena Cavezzo

Leggi anche: Nel derby tra matricole in A2 Corinaldo si arrende a Ferrara, cade anche Jesi che resta ultima

Leggi anche: Pieralisi Jesi si sblocca e vince la sua prima gara. Il Corinaldo si fa rimontare: un pari che sta stretto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Nel derby tra matricole in A2 Corinaldo si arrende a Ferrara, cade anche Jesi che resta ultima - Nel derby delle matricole di serie A2, tra Corinaldo e X Martiri, la spunta la squadra di Ferrara, cinica e... ilrestodelcarlino.it

U16: PER ASPERA AD ASTRA Per la nostra U16 la prima partita del 2026 si è svolta in trasferta, nel campo di Jesi, in una tipica giornata invernale. La squadra ha affrontato la sfida a viso aperto fin dai primi minuti dimostrando attitudine al sacrificio e un'ottima - facebook.com facebook