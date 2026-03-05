Bastoni Inter Presidente AIC | Lui ha ammesso l’errore…

Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori ha dichiarato che un giocatore dell’Inter ha ammesso un errore. La notizia riguarda un episodio recente legato ai nerazzurri e si collega alle prossime partite, compreso il derby. Nessun dettaglio sui motivi o sulle conseguenze dell’ammissione. La vicenda è stata riportata dalla redazione di Inter News 24.

Condò accusa Bastoni: «Il problema in questa circostanza è lui, non l'arbitro. Inter Juve una bella partita condizionata da questo errore»

AIC - Calcagno sul caso Bastoni: È vittima di un accanimento esagerato, ha già ammesso l'errore

Presidente AIC: Bastoni ha ammesso l'errore, accanimento eccessivo forse dovuto a…Credo che la reazione sia stata decisamente esagerata. Purtroppo viviamo in un mondo che tende agli eccessi, dice Calcagno su Bastoni

Inter-Juventus e il caso La Penna, Marotta: «Gesto di Bastoni non leale, ma su di lui gogna mediatica»La nostra posizione è semplicissima, sono qua perché abbiamo notato che c'è stata una presa di posizione mediatica veramente esagerata rispetto a quello che

Inter e Nazionale in soccorso di Bastoni: nel derby la contestazione proseguirà, ma Ale è sereno. E per Gattuso non si tocca in vista del playoff mondiale