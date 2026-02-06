Dopo tre sconfitte di fila, il Modena cerca di rialzarsi contro la Sampdoria. I padroni di casa hanno vinto una sola volta nelle ultime partite, quella contro il Pescara, e ora devono dimostrare di poter mettere in difficoltà gli avversari. La sfida di sabato pomeriggio sarà importante per capire se i modenesi possono ancora sperare in qualcosa di positivo.

Dopo tre sconfitte di fila contro Venezia, Monza e Padova, il Modena ha inanellato una serie di tre risultati utili consecutivi ma con una sola vittoria, sul campo del fanalino di cosa Pescara il 18 gennaio, e per questo motivo ormai il treno della promozione diretta si è definitivamente allontanato lasciando la squadra dell’ex tecnico. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Modena-Sampdoria (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Sabato pomeriggio il Modena affronta la Sampdoria in una partita che può dire molto per le ambizioni di classifica.

Modena, Sottil avvisa la Sampdoria: «Vogliamo tornare a vincere al Braglia, il nostro progetto è limpido» facebook

Sampdoria, Gregucci: “Modena Come una finale. Complicata, ma da non sbagliare” x.com