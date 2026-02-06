Modena-Sampdoria sabato 07 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Dopo tre sconfitte di fila, il Modena cerca di rialzarsi contro la Sampdoria. I padroni di casa hanno vinto una sola volta nelle ultime partite, quella contro il Pescara, e ora devono dimostrare di poter mettere in difficoltà gli avversari. La sfida di sabato pomeriggio sarà importante per capire se i modenesi possono ancora sperare in qualcosa di positivo.
Dopo tre sconfitte di fila contro Venezia, Monza e Padova, il Modena ha inanellato una serie di tre risultati utili consecutivi ma con una sola vittoria, sul campo del fanalino di cosa Pescara il 18 gennaio, e per questo motivo ormai il treno della promozione diretta si è definitivamente allontanato lasciando la squadra dell’ex tecnico. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondimenti su Modena Sampdoria
Modena-Sampdoria (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Sabato pomeriggio il Modena affronta la Sampdoria in una partita che può dire molto per le ambizioni di classifica.
Ultime notizie su Modena Sampdoria
Argomenti discussi: Modena-Sampdoria allo stadio Braglia: modifiche alla viabilità; Modena-Sampdoria: le info utili per i tifosi; Serie BKT: info e prezzi biglietti per Modena-Sampdoria; Modena Sampdoria: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky.
Modena-Sampdoria: formazioni, orario e dove vederlaModena-Sampdoria sabato 7 febbraio alle 15 allo stadio Braglia: probabili formazioni, momento delle squadre e dove vedere la gara in tv e streaming ... ligurianotizie.it
Modena-Sampdoria: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Modena-Sampdoria del 7 febbraio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net
Modena, Sottil avvisa la Sampdoria: «Vogliamo tornare a vincere al Braglia, il nostro progetto è limpido» facebook
Sampdoria, Gregucci: “Modena Come una finale. Complicata, ma da non sbagliare” x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.