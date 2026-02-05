Sabato alle 15 al Benito Stirpe, si gioca il big match tra Frosinone e Venezia. Le due squadre si affrontano in una partita importante per la classifica, con entrambe che cercano punti per avvicinarsi alle zone alte. La sfida promette spettacolo e tensione, con i tifosi che si preparano a vivere un pomeriggio di grande calcio.

Quello tra Frosinone e Venezia, in programma sabato al Benito Stirpe, è senza dubbio il big match della 23esima giornata della Serie B. Si affrontano la prima e la seconda della classe, con i padroni di casa del Frosinone che hanno appena perso la vetta della classifica dopo il pari sul campo dell’Entella. I ciociari. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Frosinone-Venezia (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Il Frosinone prepara il big match con il VeneziaPer l’incontro di sabato rientrerà Bracaglia che con l’Entella doveva scontare un turno di squalifica. Anche Koutsoupias sulla via del completo recupero ... ciociariaoggi.it

Guida alla 23ª giornata di Serie B. Scontro al vertice Frosinone-Venezia. La Samp a Modena, il Palermo riceve l’EmpoliIl Monza ospita l’Avellino per avvicinarsi alla zona promozione diretta. Per il Bari, scontro salvezza a Mantova ... tuttosport.com

