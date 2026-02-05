Sabato alle 15:00, allo Stadio dei Marmi, si gioca una partita importante tra Carrarese e Südtirol. Le due squadre cercano punti fondamentali in vista dei playoff. Entrambe arrivano con l’obiettivo di portare a casa la vittoria, consapevoli che il risultato può cambiare le loro sorti in classifica. La sfida si presenta combattuta e può riservare sorprese.

Carrarese e Sudtirol si sfidano sabato pomeriggio allo Stadio dei Marmi nella 23esima giornata di Serie B, per prendere punti vitali in chiave playoff. Entrambe le formazioni sono infatti appena fuori dalle prime otto e hanno bisogno di una vittoria per avvicinarsi. I padroni di casa della Carrarese hanno 29 punti ma hanno interrotto la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Carrarese-Südtirol (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Carrarese Südtirol

La partita tra Frosinone e Venezia si gioca sabato pomeriggio al Benito Stirpe.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Carrarese Südtirol

Argomenti discussi: Carrarese - FC Südtirol: prevendita settore ospiti - FC Südtirol - Alto Adige; Serie B. Carrarese verso lo scontro salvezza con il Südtirol allo Stadio dei Marmi; Il calendario completo della Serie BKT 2025/26: dove vedere le partite | DAZN News IT; Carrarese - FCS, dirige Calzavara.

Carrarese, Calabro: Col Sudtirol servirà la partita perfettaAlla vigilia di Carrarese-Südtirol, match della 23ª giornata di Serie B in programma sabato 7 febbraio alle 15 allo stadio. tuttob.com

Carrarese-Südtirol, Calzavara arbitro della sfida: designata la quaternaSono state ufficializzate le designazioni arbitrali per Carrarese-Südtirol, gara valida per la 23ª giornata del campionato di Serie BKT, in programma Sabato 7 Febbraio alle ore 15:00. La direzione del ... trivenetogoal.it

46' RIPARTITI!/WEITER GEAHT'S! | FC SÜDTIROL 2:0 CALCIO PADOVA Ripartiti senza cambi per i biancorossi, i patavini sostituiscono Villa (ammonito) con Silva. Die Weißroten gehen unverändert in die zweite Hälfte, bei den Gästen ko facebook