Cyril Ngonge ha spiegato le difficoltà che ha incontrato in questa prima parte di stagione. L’attaccante belga, arrivato in prestito dal Napoli, ha detto che è stato difficile, anche a causa di alcune scelte di Conte. Ora si trova in Spagna, pronto a ritrovare spazio e continuità con l’Espanyol.

Cyril Ngonge riparte dalla Spagna per ritrovare spazio e continuità. L’attaccante belga è stato presentato ufficialmente come nuovo giocatore dell’ Espanyol, club che lo ha accolto in prestito dal Napoli. Le sue prime parole raccontano entusiasmo, lucidità e voglia di rilancio. La Liga rappresenta una nuova opportunità, in un contesto che sente più adatto alle sue caratteristiche. L’addio al Napoli e una stagione complicata. Ngonge non ha nascosto le difficoltà vissute nella sua esperienza azzurra. Un periodo segnato da stop fisici e da un contesto generale poco favorevole. “In una partita di Champions League contro il Barcellona sono stato fuori per un mese a causa di un infortunio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, Ngonge spiega le difficoltà avute: “È stato difficile, c’entra Conte!”

Ngonge Spagna

