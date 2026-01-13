Così cambia l’Isee 2026 | casa principale figli titoli di Stato e Assegno unico L’Inps spiega come si calcola

Dal 1° gennaio 2026, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) subisce alcune modifiche, influenzando il calcolo per specifici casi come la casa principale, i figli, i titoli di Stato e l’Assegno unico. L’Inps ha pubblicato le nuove modalità di determinazione, chiarendo quali elementi sono coinvolti e come vengono applicati. In questo articolo, analizziamo le principali novità e il loro impatto sui cittadini.

Roma, 13 gennaio 2026 – Dal 1° gennaio 2026 l'Isee cambia marcia, ma non per tutti e non per tutto. Con il Messaggio n. 102 del 12 gennaio, l' Inps dà attuazione alle novità previste dalla legge di Bilancio 2026: un calcolo "più favorevole" pensato per allargare l'accesso – e in alcuni casi migliorare gli importi – delle principali misure legate a famiglie e inclusione sociale. Il punto politico, prima ancora che tecnico, è chiaro: spostare il baricentro del welfare verso nuclei con figli e verso chi vive situazioni di fragilità, correggendo una delle distorsioni più discusse degli ultimi anni, cioè l'effetto "immobile": famiglie con redditi non alti ma proprietarie dell'abitazione principale (specie nelle grandi città) che risultano più "ricche" sulla carta e quindi più lontane dalle prestazioni.

