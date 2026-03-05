Cade dal tetto in un cantiere della ricostruzione a Norcia | grave operaio di Sarno

Un operaio di 43 anni di Sarno è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal tetto di un’abitazione in un cantiere di ricostruzione a Norcia, in Umbria. L’incidente si è verificato mentre l’uomo lavorava sul sito, senza ulteriori dettagli sulle cause dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato l’operaio in ospedale.

L’uomo, A.D.E. le sue iniziali, stava lavorando ai lavori di abbattimento e rifacimento della copertura di una casa danneggiata dal terremoto del Centro Italia quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio precipitando da un’altezza di circa quattro metri Ancora un incidente sul lavoro nel settore edile. Un operaio di 43 anni originario di Sarno è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal tetto di un’abitazione mentre era impegnato in un cantiere della ricostruzione post sisma a Norcia, in Umbria. L’uomo, A.D.E. le sue iniziali, stava lavorando ai lavori di abbattimento e rifacimento della copertura di una casa danneggiata dal terremoto del Centro Italia quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio precipitando da un’altezza di circa quattro metri. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Cade da una scala. Grave un operaio in un cantiere edileUn volo di pochi metri, il rumore sordo contro il pavimento, poi il frastuono del cantiere che si interrompe di colpo e le urla.

Leggi anche: Salento, cade da quattro metri: incidente sul lavoro nel cantiere, grave operaio

Altri aggiornamenti su Cade dal tetto in un cantiere della....

Temi più discussi: Cade dal tetto mentre lavora, 52enne lotta per la vita; Stefano Contiero cade dal tetto durante l'installazione dei pannelli fotovoltaici e muore a 51 anni sotto gli occhi dei colleghi; Cadde dal tetto durante i lavori: muore dopo due giorni in ospedale. Chi è la vittima; Monfalcone, cade dal tetto di un capannone e muore.

Stefano Contiero cade dal tetto durante l'installazione dei pannelli fotovoltaici e muore a 51 anni sotto gli occhi dei colleghiSAONARA (PADOVA) - Montare i pannelli fotovoltaici nei tetti delle case era la sua specialità. Un'operazione che avrà effettuato negli anni centinaia di volte. ilgazzettino.it

Padova: operaio cade dal tetto e muore, per Uil necessario agire subito con strumentazioni e sensoriUn operaio di 50 anni è morto oggi cadendo dal tetto in un cantiere edile a Saonara, in provincia di Padova. Sono giorni drammatici ... agenzianova.com

Stefano Contiero cade dal tetto durante l'installazione dei pannelli fotovoltaici e muore a 51 anni sotto gli occhi dei colleghi - facebook.com facebook

“Se l'Iran cade sarà come un nuovo muro di Berlino. Teheran è pronta per il cambio di regime”. Intervista all'ex dissidente sovietico Sharansky, il più famoso dei refusnik, gli “ebrei del silenzio” dell’Urss“. Di @giuliomeotti x.com