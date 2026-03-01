Serie D Ancona-Maceratese 3-0 | squadre al riposo dorici travolgenti con la doppietta di Zini e il gol di Cericola - LA DIRETTA

Al termine del primo tempo della partita di Serie D tra Ancona e Maceratese, le squadre sono andate negli spogliatoi con un punteggio di 3-0 a favore dei dorici. La squadra di casa ha segnato due volte con Zini e una con Cericola, che ha approfittato di un’ulteriore disattenzione difensiva degli ospiti. Al minuto 45+2, il direttore di gara ha fischiato la fine del primo tempo, con due minuti di recupero concessi.

La formazione di mister Maurizi, al comando della graduatoria del Girone F, riceve la visita della "Rata" desiderosa di vendicare l'1-5 subito all'andata all'Helvia Recina - SEGUI LA NOSTRA DIRETTA Altra disattenzione difensiva ospite, l'Ancona recupera la palla con Cericola che si invola verso la porta di Gagliardini e lo trafigge con un potente sinistro centrale timbrando il suo settimo gol stagionale Gagliardini bravo a disinnescare il tiro da fuori di Gerbaudo sporcato da una deviazione che stava per ingannare l'estremo difensore ospite, sulla respinta velocissimi Zini ad anticipare due difensori correggendo in...