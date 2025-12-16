Spese pazze del governo Conte durante il Covid | la Corte dei conti non controllava e la sinistra ha tagliato la sanità

Durante la pandemia, il governo Conte ha sostenuto spese straordinarie senza adeguati controlli, grazie all'assenza di vigilanza da parte della Corte dei Conti e a un scudo penale che ha tutelato i responsabili. La gestione della struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri ha beneficiato di immunità, sollevando dubbi sulla trasparenza e sulla responsabilità delle scelte effettuate in quegli anni.

Zero controlli da parte della Corte dei Conti e scudo penale contro ogni accusa di danno erariale. La struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri, ai tempi del Covid, ha goduto di un trattamento di favore grazie all’immunità costruita a tavolino dal governo Conte. FdI sulla gestione Covid: “Il governo Conte salvò Arcuri, ma fece le pulci a Regioni e Comuni”. È questo ciò che è emerso dall’audizione di ieri in commissione parlamentare Covid del presidente della Corte dei conti Guido Carlino, che ha presentato una dettagliata relazione sulla gestione della prima fase della pandemia durante la quale il governo Conte ha, di fatto, garantito alla struttura commissariale “una vera e propria immunità totale, poiché danni erariali ingenti venivano archiviati restando dunque impuniti”, come sostengono in una nota congiunta Galeazzo Bignami e Lucio Malan, presidenti rispettivamente dei deputati e dei senatori di Fratelli d’Italia. Secoloditalia.it

