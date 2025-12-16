Contributi e alloggi | un accordo tra Finanza e Ca' Foscari contro le irregolarità

Un nuovo protocollo d'intesa tra Ca' Foscari Venezia e la Guardia di Finanza mira a prevenire e contrastare irregolarità nei contributi e negli alloggi destinati agli studenti universitari. La collaborazione tra le due istituzioni si inserisce nel quadro delle iniziative per tutelare il diritto allo studio e garantire la trasparenza nelle procedure di assegnazione e gestione delle risorse.

Ca' Foscari Venezia e la guardia di finanza lavorano assieme per prevenire e contrastare le irregolarità nell'ambito del diritto allo studio universitario: lo prevede un protocollo d'intesa firmato ieri dai rappresentanti dei due enti, rispettivamente la rettrice Tiziana Lippiello e il comandante. Veneziatoday.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. NON DIRE QUESTE 3 COSE ALL'AGENTE IMMOBILIARE QUANDO COMPRI CASA Acquistare casa Video NON DIRE QUESTE 3 COSE ALL'AGENTE IMMOBILIARE QUANDO COMPRI CASA Acquistare casa Video NON DIRE QUESTE 3 COSE ALL'AGENTE IMMOBILIARE QUANDO COMPRI CASA Acquistare casa Alloggi per il personale del settore turistico: i contributi del decreto economia - 95/2025) figurano i contributi a favore delle imprese del comparto turistico per il miglioramento degli alloggi che ospitano i lavoratori ... ipsoa.it Prorogati i termini di presentazione delle istanze relative all’Avviso Pubblico inerente la concessione di contributi ai Comuni per interventi urgenti di manutenzione straordinaria di alloggi sfitti del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. L’Avviso mira a r - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.