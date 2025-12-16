Contributi e alloggi | un accordo tra Finanza e Ca' Foscari contro le irregolarità

Un nuovo protocollo d'intesa tra Ca' Foscari Venezia e la Guardia di Finanza mira a prevenire e contrastare irregolarità nei contributi e negli alloggi destinati agli studenti universitari. La collaborazione tra le due istituzioni si inserisce nel quadro delle iniziative per tutelare il diritto allo studio e garantire la trasparenza nelle procedure di assegnazione e gestione delle risorse.

Ca' Foscari Venezia e la guardia di finanza lavorano assieme per prevenire e contrastare le irregolarità nell'ambito del diritto allo studio universitario: lo prevede un protocollo d'intesa firmato ieri dai rappresentanti dei due enti, rispettivamente la rettrice Tiziana Lippiello e il comandante. Veneziatoday.it

