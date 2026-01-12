Rettrice Ca' Foscari | Gioia per la liberazione di Trentini

La rettrice di Ca' Foscari ha espresso soddisfazione per la notizia della liberazione di Alberto Trentini, studente laureato dell'ateneo, detenuto in Venezuela da oltre un anno. La comunicazione rappresenta un momento di sollievo e speranza, sottolineando l'importanza della tutela dei diritti umani e della solidarietà internazionale. L’ateneo si unisce all’augurio di un rientro in Italia in piena sicurezza e serenità.

«Alberto è libero! Con profonda commozione e gioia accogliamo la notizia della liberazione del nostro laureato Alberto Trentini che da oltre un anno era detenuto in Venezuela. Dopo 400 giorni Alberto può finalmente tornare a casa e riabbracciare la sua famiglia e i suoi cari. È stata una vicenda. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

