Futura Busto Arsizio | Tettamanti e Sassolini Abbiamo dimostrato il nostro valore

La Futura Busto Arsizio si dice soddisfatta dopo le ultime partite. Tettamanti e Sassolini affermano di aver dimostrato il valore della squadra. La stagione entra nel vivo e le sfide si fanno sempre più importanti. Le ragazze sono pronte a continuare sulla stessa strada per conquistare punti fondamentali.

Lella stagione agonistica presenta una serie di sfide decisive per le squadre impegnate nelle fasi centrali del campionato. tra promozione e salvezza, non mancano gli aggiornamenti relativi alle dinamiche di gruppo, alle prestazioni sul campo e agli appuntamenti di Coppa Italia, insieme agli eventi che coinvolgono la scena internazionale. di seguito, una sintesi strutturata che mette al centro i risultati, i contesti competitivi e le presenze che hanno caratterizzato il periodo considerato. la formazione di futura busto arsizio ha conquistato un incontro casalingo decisivo contro messina, chiudendo in tre set a uno e rafforzando la posizione nella pool promozione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Il Volley Modena conclude la regular season di Serie A2 girone B con una sconfitta casalinga per 3-1 contro Futura Giovani Busto Arsizio.

