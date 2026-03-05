Buggea | 4 anni di sorveglianza ma i beni restano suoi

Il tribunale di Palermo ha deciso di applicare a Giancarlo Buggea una sorveglianza per quattro anni, mantenendo comunque la proprietà dei suoi beni. L’imprenditore è stato giudicato come socialmente pericoloso, ma nessuna confisca è stata ordinata. La sentenza segna un passaggio importante nella gestione del caso senza che siano state prese ulteriori misure contro i beni dell’imprenditore.

Il tribunale di Palermo ha emesso un provvedimento che segna una nuova fase nella gestione dell'imprenditore Giancarlo Buggea, riconoscendone la pericolosità sociale ma rifiutando la confisca dei beni. La decisione stabilisce quattro anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, chiudendo temporaneamente il dibattito sulla proprietà dei suoi asset. Mentre l'atmosfera si addensa intorno alla figura di Buggea, emergono dettagli sulla sua relazione con l'avvocata Angela Porcello e sulle dinamiche finanziarie che hanno permesso al clan di mantenere un controllo sostanziale sugli affari agricoli e sui servizi sensibili del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni: Agresti e gli altri indagati restano in silenzioSono comparsi davanti alla giudice per le indagini preliminari Barbara Cortegiano, ma tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

