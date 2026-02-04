L’Arezzo di Bucchi si presenta con sei volti nuovi. La squadra ha completato diversi acquisti per rinforzare la rosa e coprire le lacune emerse nelle ultime partite. Tra i nuovi arrivi ci sono Coppolaro, Alessandro Arena, Ionita, Cortesi, Casarosa e Di Chiara. La società spera che questi cambiamenti portino più solidità in campo e aiutino a risalire la classifica. La squadra si sta preparando per le prossime sfide, con il tecnico che intanto testa le nuove soluzioni.

di Luca Amorosi L’, in questa finestra di mercato, ha completato sei acquisti e quattro cessioni. Alla corte di Bucchi sono arrivati, in ordine di tempo, Coppolaro, Alessandro Arena, Ionita, Cortesi, Casarosa e, nelle ultime ore utili, Di Chiara. Tre difensori, un centrocampista e due giocatori offensivi che hanno colmato le lacune individuate dopo il girone d’andata. Hanno lasciato il Cavallino, invece, Dell’Aquila, Matteo Arena, Meli e Lazzarini, già fuori lista dalla scorsa estate. Il direttore Cutolo ha puntato forte su profili di grande esperienza, anche in categorie superiori, che fornissero fin da subito un apporto tangibile a livello non solo tecnico-tattico ma anche temperamentale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sei volti nuovi per colmare le lacune. L’Arezzo di Bucchi ora è pronto

Approfondimenti su Arezzo Bucchi

L’Arezzo si prepara alle sfide della seconda parte della stagione, valutando diverse soluzioni per rafforzare la rosa.

Arezzo inizia la stagione con novità importanti: Bucchi schiera subito Ionita dal primo minuto, suscitando entusiasmo tra i tifosi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Arezzo Bucchi

Argomenti discussi: ITALIA 2026: I VOLTI NUOVI; I Volti Nuovi del Gruppo, Gabriele Bessega: Ho scelto la Polti VisitMalta per squadra e ambiente; Conferme e due volti nuovi in casa Klint Forward; I convocati dell’Italia under 20 per il Sei Nazioni 2026 di categoria.

Sei volti nuovi per colmare le lacune. L’Arezzo di Bucchi ora è prontoL’allenatore del Cavallino ha due potenziali titolari in ogni ruolo: costruite le basi per la volata finale ... msn.com

Nell'iconico album si potranno trovare anche i volti dei giocatori del Guidonia Montecelio 1937 Fc con il logo - facebook.com facebook