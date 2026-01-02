David Goffin osserva come il livello attuale del tennis maschile si avvicini a quello dei Big-Three, con Sinner e Alcaraz che emergono come possibili candidati a superare le loro imprese storiche. Pur riconoscendo una somiglianza nel livello di gioco, Goffin sottolinea che oggi esiste una differenza significativa rispetto al passato, offrendo uno sguardo attento sulla evoluzione del tennis contemporaneo.

Essere testimone di ciò che è stato e di ciò che è, rappresenta in parte la sensazione avvertita da David Goffin. Il tennista belga, ex numero 7 del mondo e attualmente al numero 119 del ranking, si trova agli sgoccioli della propria carriera. I 35 anni si fanno sentire e mantenere la competitività in un gioco che diventa sempre più veloce risulta complesso, in particolare dal punto di vista fisico. Goffin ha attraversato un lungo percorso durante il quale i Big-Three, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, hanno scritto la storia, conquistando complessivamente 66 tornei del Grande Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner e Alcaraz meglio dei Big-Three? Goffin: “Il livello è simile, ma oggi c’è una grande differenza”

