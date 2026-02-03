BTS le superstar del k-pop tornano con un concerto live su Netflix

I BTS tornano a far parlare di sé con un concerto live trasmesso su Netflix. La band sudcoreana si prepara a riprendere il palcoscenico mondiale, puntando tutto sulla piattaforma di streaming prima di partire con le tournée negli stadi di vari paesi. Dopo un periodo di attesa, i fan possono aspettarsi un evento speciale che unisce musica e tecnologia, senza dover uscire di casa.

(Adnkronos) – I BTS si preparano a riprendere la scena musicale internazionale con una strategia che punta sulla dimensione globale dello streaming prima di approdare negli stadi di tutto il mondo. Il ritorno ufficiale dei colossi del K-pop avverrà il 20 marzo con la pubblicazione di Arirang, il loro quinto album in studio e il . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

