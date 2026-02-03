BTS le superstar del k-pop tornano con un concerto live su Netflix

Da webmagazine24.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I BTS tornano a far parlare di sé con un concerto live trasmesso su Netflix. La band sudcoreana si prepara a riprendere il palcoscenico mondiale, puntando tutto sulla piattaforma di streaming prima di partire con le tournée negli stadi di vari paesi. Dopo un periodo di attesa, i fan possono aspettarsi un evento speciale che unisce musica e tecnologia, senza dover uscire di casa.

(Adnkronos) – I BTS si preparano a riprendere la scena musicale internazionale con una strategia che punta sulla dimensione globale dello streaming prima di approdare negli stadi di tutto il mondo. Il ritorno ufficiale dei colossi del K-pop avverrà il 20 marzo con la pubblicazione di Arirang, il loro quinto album in studio e il . Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Approfondimenti su BTS Concerti

Gli ENHYPEN, il tour giapponese arriva al cinema anche in Italia con le superstar globali del K-pop

Gli ENHYPEN portano il loro tour giapponese al cinema anche in Italia.

Bts 2026 ritorno: l’evoluzione del k-pop tra ritardi del tour

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su BTS Concerti

Argomenti discussi: I BTS tornano live: Arirang in diretta su Netflix, data e dettagli del comeback.

bts le superstar delBTS, le superstar del k-pop tornano con un concerto live su NetflixIl gruppo coreano segna la fine della pausa dalle scene con un evento live da Seoul e una produzione documentaristica esclusiva per la piattaforma streaming ... adnkronos.com

BTS verso la reunion: le superstar del k-pop Jimin e Jungkook tornano dal servizio militareJimin e Jungkook sono gli ultimi due membri dei BTS ad aver completato il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud. I due artisti, in divisa militare, hanno salutato e ringraziato i fan ... rainews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.