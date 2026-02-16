Al Piccolo Teatro del Giullare il debutto di Bro | l' ultimo lavoro di Francesco Maria Siani

Francesco Maria Siani presenta “Bro” al Piccolo Teatro del Giullare di Salerno, portando in scena un monologo che affronta temi di identità e crescita. La prima rappresentazione si tiene sabato 21 febbraio 2026 alle 20.30, attirando un pubblico curioso di scoprire il suo nuovo lavoro. La pièce si svolge in un teatro storico di via Incagliati, dove l’attore si immerge in un racconto intenso e personale.

È un monologo il nuovo lavoro di Francesco Maria Siani che sabato 21 febbraio 2026, alle ore 20.30, va in scena per la prima volta al Piccolo Teatro del Giullare a Salerno (via Incagliati, 2). “Bro”, è il titolo, ma anche il nome dell’ipotetico interlocutore. Il testo liberamente tratto da La notte poco prima della foresta di B. M. Kolte`s. Francesco Maria Siani poggia questo testo su nove pilastri tematici: la solitudine radicale, l’amore come salvezza e come perdita, le identità marginali, la violenza sociale, la radicalizzazione della rabbia, la seduzione del populismo, l’indifferenza collettiva, l’ambiguità tra vittima e carnefice, la ricerca di una luce alternativa.🔗 Leggi su Salernotoday.it

