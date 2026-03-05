Bridgerton 4 | il vero finale era dopo i titoli di coda e io stavo per perdermelo

Nella quarta stagione di Bridgerton, il matrimonio tra Benedict e Sophie si rivela essere un momento chiave, con scene che si concentrano sui dettagli della cerimonia e sui personaggi coinvolti. Il finale della stagione si svolge dopo i titoli di coda, sorprendendo gli spettatori che si stavano avvicinando alla conclusione. Questo episodio conclusivo offre un’immagine significativa sulla coppia, lasciando alcuni indizi su sviluppi futuri.

Vediamo infatti Sophie e Benedict finalmente sposarsi. Da una parte i domestici amici di lei e la «sorella» Posy Li, dall’altra i nobili Bridgerton. Lui sfoggia un dettaglio tutt’altro che casuale: una spilla a forma di aquilone sulla cravatta. Proprio quell’aquilone che avevano fatto volare insieme al cottage, momento chiave e vero punto di svolta della loro relazione. Anthony, poi, apre finalmente il cuore al fratello: gli dice che è fiero di lui e che lo sarebbe stato anche il padre. E soprattutto lo invita a non ascoltare più i suoi vecchi consigli, come quello di rinunciare a Sophie per via del suo rango inferiore. Un’ammissione che parla di maturità e amore fraterno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

