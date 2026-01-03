Feste ai titoli di coda | gran finale con la Befana
A Padova, il 6 gennaio si conclude il periodo natalizio con “La Befana in Prato”, un tradizionale evento dell’Epifania che si svolge nel cuore della città, in Prato della Valle. Dalle 15 alle 17, la festa invita residenti e visitatori a vivere un momento di convivialità e tradizione, in un’atmosfera tranquilla e famigliare, per salutare le festività in modo semplice e autentico.
Padova si prepara a salutare le festività natalizie con “La Befana in Prato”, la grande festa dell’Epifania in programma nel lobo di Santa Giustina di Prato della Valle, martedì 6 gennaio, dalle 15 alle 17. Un pomeriggio pensato per famiglie e bambini, ricco di spettacoli, musica, magia e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Anghiari di Natale: il gran finale con “Vai di Ronda” e “la Befana vien dal Ponte”
Leggi anche: Scanavino Juve ai titoli di coda? Comolli pronto a prendere i suoi poteri, cosa succederà con l’attuale amministratore delegato: lo scenario
Rio celebra il Guinness per la più grande festa di Capodanno al mondo; Arrapaho, il «film più brutto nella storia del cinema»: «Un primato al quale teniamo e che speriamo di non perdere mai»; I gialloneri, grande match anche di Giorgi. Stankevicius trascinatore. E parte la festa.
Feste ai titoli di coda: gran finale con la Befana - Un pomeriggio pensato per famiglie e bambini, ricco di spettacoli, musica, magia e sorprese, promosso dal c ... padovaoggi.it
Ciclismo ai titoli di coda con gli Europei in Belgio e i Mondiali in Svizzera. Poi gran finale tra Emilia e Veneto - 29 settembre) e gli ultimi appuntamenti d’ottobre tra ... blitzquotidiano.it
“Siamo ai titoli di coda. Questi tagli non sono un risparmio. Sono un atto di vandalismo culturale”: l’appello dagli Stati Generali dello Spettacolo - La terza edizione degli Stati Generali dello Spettacolo, promossi da Left Wing e Unita e curati da Annarita Masullo (operatrice culturale), si è chiusa sabato 8 novembre ospitati negli spazi di ... ilfattoquotidiano.it
Le feste sono arrivate e noi continuiamo a riempirle di super sconti! Tre titoli imperdibili per scaldare il tavolo da gioco Piccoli Alchimisti – 60% Immergiti in un mondo di magia e deduzione, dove i giocatori combinano ingredienti per creare pozioni e sco - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.