Affari tuoi Michele travolto dopo i titoli di coda | Buttato via

Nella puntata di Affari tuoi del 3 gennaio 2026, condotta da Stefano De Martino su Rai 1, Michele, 37 anni di Volano, operaio in una fabbrica di tavoli, si è trovato coinvolto in un momento sorprendente dopo i titoli di coda, vivendo una situazione inaspettata.

Nella puntata di Affari tuoi del 3 gennaio 2026, condotta da Stefano De Martino su Rai 1, il concorrente è Michele, 37 anni, operaio di Volano (Trentino-Alto Adige), in una fabbrica di tavoli operatori. Ribattezzato "Piero Peluche" dal conduttore per il suo aspetto, è accompagnato dalla fidanzata Magalì, commessa e artista, anche lei di Volano. La coppia convive e ha due gatti, Luciano e Marcello.Michele inizia con il pacco 14, poi cambia con il 13 (che conteneva 500 euro, mentre il 14 aveva solo 20 euro). La partita è sfortunata: nei primi pacchi escono premi alti come 30.000, 50.000, 75.000 euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

