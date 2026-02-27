Due cittadini moldavi sono stati arrestati per aver tentato di rubare carburante dall’oleodotto che collega l’impianto di Fiumicino alla rete di distribuzione. Avevano installato circa un chilometro e 300 metri di tubo per deviare il cherosene e raccoglierlo in un contenitore. L’intervento delle forze dell’ordine ha interrotto il tentativo di furto prima che si potesse completare.

Due uomini avevano montato un chilometro e trecento metri di tubo per deviare il cherosene dalla tubatura originale e raccoglierlo in una cisterna abusiva. I Carabinieri hanno arrestato due cittadini moldavi e denunciato un terzo complice per il furto aggravato e continuato di cherosene dall'oleodotto Civitavecchia–Fiumicino. Il carburante sottratto, destinato al traffico illecito, avrebbe fruttato fino a 100mila euro ed era pronto per essere trasferito verso depositi clandestini nell'area di Ponte Galeria.

© Imolaoggi.it - Rubano carburante all’oleodotto per Fiumicino: arrestati due moldavi

