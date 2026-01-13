L' ultimo saluto al Liberty | visita guidata a Villa Pottino

Da palermotoday.it 13 gen 2026

Villa Pottino, esempio di architettura Liberty a Palermo, apre le sue porte con una visita guidata. Un’occasione per conoscere e valorizzare un patrimonio culturale che testimonia un’epoca passata, contribuendo alla riflessione sull’importanza della tutela e della promozione del patrimonio storico della città. Un incontro che invita a riscoprire le radici artistiche e storiche di Palermo, attraverso un percorso di approfondimento e consapevolezza.

Palermo riscopre uno dei suoi ultimi presìdi Liberty e lo trasforma in un’occasione di riflessione sul valore culturale ed economico del patrimonio storico. Domenica 25 gennaio, a partire dalle ore 11 Villa Pottino sarà al centro di un evento organizzato dall’Associazione Italia Liberty, che. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

