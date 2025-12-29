Botte da orbi alla stazione di servizio giovane investito dall’auto in fuga | undici in manette
Una colluttazione intensa si è svolta presso una stazione di servizio, coinvolgendo numerose persone. La rissa, nata per motivi apparentemente banali, ha portato a un giovane investito da un’auto in fuga e a undici persone arrestate. L’evento ha evidenziato la violenza e l’impatto di comportamenti impulsivi in un contesto pubblico, richiedendo l’intervento delle autorità.
Una violenta rissa scoppiata per “futili motivi” in un’area di servizio con annesso bar, degenerata fino a vedere un giovane investito da un’auto in fuga e almeno dieci persone colpirsi a vicenda con bastoni, sedie e tavoli. È il bilancio degli scontri avvenuti domenica sera intorno alle 18.45. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Botte da orbi di fronte alla stazione: maxi rissa con calci e pugni davanti ai passanti
Leggi anche: Botte a un turista americano ebreo ortodosso alla stazione, arrestato giovane pakistano
Risse in stazione: botte da orbi a Canegrate e Legnano - Non c'è pace per la stazione di Canegrate teatro ancora una volta di una rissa fra giovani stranieri. ilgiorno.it
Degrado e spaccio, sos stazione. Botte da orbi tra giovanissimi. I residenti: "Qui non si vive più" - Il tutto per un litigio, tra giovanissimi, in piazzale Marabini, davanti alla stazione di Imola. ilrestodelcarlino.it
Botte da orbi tra una ventina di persone a suon di mazze e catene, residenti ostaggio delle bande - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.