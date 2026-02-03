Aeroporto di Trieste non solo il record di passeggeri | abbattute 559 tonnellate di CO2 nel 2025

L’aeroporto di Trieste ha superato un nuovo traguardo nel 2025: non solo ha registrato un record di passeggeri, ma ha anche ridotto le emissioni di CO2. Quest’anno, sono state abbattute 559 tonnellate di gas serra, grazie anche al fatto che il 70% dell’energia usata viene da fonti rinnovabili. Un risultato che dimostra come l’aeroporto stia puntando su sostenibilità e innovazione.

Il 70% del fabbisogno energetico prodotto grazie alle fonti rinnovabili e, così, un abbattimento delle emissioni di CO2 di 500 tonnellate. Sono i risultati raggiunti dall'aeroporto di Trieste nel 2025, l'anno in cui è stato raggiunto il record storico di passeggeri nello scalo friulano (1,6 milioni). Per incrementare l'utilizzo delle fonti rinnovabili, Socomec, il gruppo internazionale specializzato nella disponibilità, controllo e sicurezza delle reti elettriche a bassa tensione, ha realizzato un sistema di accumulo energetico che consente allo scalo triestino di coprire il proprio fabbisogno energetico per il 70% da fonti rinnovabili, di abbattere le emissioni di CO2 di più di 500 tonnellate all'anno e di ridurre la dipendenza dalla rete elettrica al 30% del consumo annuale.

