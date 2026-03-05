Boots on the ground | indiscrezioni sulle operazioni speciali israeliane in Iran

Secondo fonti riportate dal quotidiano Ynet, i commando israeliani sono stati schierati sul terreno in Iran. Le indiscrezioni indicano operazioni speciali condotte da unità militari israeliane nel paese. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli ufficiali o conferme su queste missioni. La notizia ha attirato l’attenzione sui presunti interventi delle forze israeliane in territorio iraniano.

I commando israeliani sono "boots on the ground" in Iran. Il quotidiano Ynet ha diffuso alcune dichiarazioni del vertice dell'IAF, la forza aerea israeliana che ieri ha fatto guadagnare la prima vittoria in combattimento aereo a un caccia F-35I, che accennano ad operazioni segrete che vanno "oltre l'immaginazione" condotte da unità delle forze speciali israeliane all'interno del territorio iraniano. L'unità in questione dovrebbe essere la "Shaldag", o unità "Martin pescatore", una formazione d'élite di commando derivata dal Sayeret Matkal, posta sotto il controllo dell'Aeronautica militare israeliana. Il loro compito, in base alla loro specialità, dovrebbe essere quello di acquisire obiettivi di alto valore per i cacciabombardieri.