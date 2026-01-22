trump e la riluttanza di boots on the ground esclude il territorio usa

L’attenzione internazionale si concentra sulla riluttanza di Donald Trump a inviare truppe sul territorio statunitense, preferendo strategie alternative. Nel frattempo, l’Iran ha annunciato la cancellazione di oltre 800 impiccagioni previste, segnando un importante passo nel contesto delle tensioni globali. Questi eventi evidenziano le diverse dinamiche politiche e sociali che caratterizzano il panorama internazionale, richiedendo un’analisi accurata e obiettiva.

“Apprezzo moltissimo che le 800 e più impiccagioni in programma siano state cancellate dalla leadership iraniana”.Con queste parole Donald Trump ha fatto pace con i leader iraniani responsabili della morte di migliaia di manifestanti, deludendo quelli a cui aveva promesso di mandare aiuti. Che tipo di assistenza non è mai stato chiarito anche se si era ipotizzato qualche bombardamento aereo. Inviare soldati in territorio iraniano o in altri Paesi, “boots on the ground”, non è lo stile di Trump. L’eccezione è stata ovviamente in Venezuela con il raid che ha catturato Nicolás Maduro senza però inviare soldati americani per un cambio di regime. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La Casa Bianca: «Trump non esclude l'uso dell'esercito in Groenlandia». La Ue: «Quel territorio è Nato, confini inviolabili»Recenti dichiarazioni indicano un possibile coinvolgimento militare in Groenlandia, con Trump che non esclude l’uso dell’esercito.

Argomenti discussi: La politica estera di Trump è concentrata sui dossier Iran, Groenlandia, Venezuela, Gaza e conflitto Russia/Ucraina; I piani di Trump per la pace a Gaza restano appesi a un filo; Anche Orban nel Consiglio di Pace per Gaza. Hamas: noi pronti a cedere amministrazione al Comitato - Francia: una nave portacontainer con aiuti partita da Le Havre per Gaza; TASS (TELEGRAM) * TRUMP: LA RILUTTANZA DEI GROENLANDESI A DIVENTARE PARTE DEGLI STATI UNITI È UN LORO PROBLEMA.

