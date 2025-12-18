Ricostruzione post alluvione boom di richieste per il bando paratie | oltre 4.700 domande

In seguito alle recenti alluvioni, la Regione ha lanciato il bando paratie, registrando un boom di richieste oltre 4.700 domande a Bologna. Un segnale forte di impegno per la ricostruzione e la sicurezza dei territori colpiti, puntando a favorire una ripresa rapida e sostenibile delle comunità interessate.

Bologna, 18 dicembre 2025 – Accelerare la messa in sicurezza degli immobili e sostenere la ripartenza dei territori colpiti dalle alluvioni degli ultimi anni: è questo l’obiettivo del bando paratie della Regione, che registra numeri significativi. Sono oltre 4.700 le domande già ammesse al finanziamento, per un totale di più di 13,7 milioni di euro, mentre le prime 400 pratiche sono state liquidate, con pagamenti complessivi che sfiorano il milione di euro. A chi è rivolta la misura. La misura è rivolta a cittadini e imprese che hanno sostenuto o intendono sostenere spese per l’acquisto di dispositivi di protezione dall’acqua a difesa dei propri immobili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

