La competizione più importante è quella con sé stessi ha ricordato il Presidente durante la cerimonia al Quirinale

Durante la cerimonia al Quirinale, il Presidente ha sottolineato come la vera sfida sia quella con se stessi. Ha evidenziato il ruolo dello sport paralimpico nel promuovere la crescita civile del Paese, ringraziando le giovani e i giovani che si impegnano in questa disciplina. Un messaggio di stimolo e di valorizzazione dell’impegno personale, fondamentale per il progresso sociale e inclusivo dell’Italia.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.