La competizione più importante è quella con sé stessi ha ricordato il Presidente durante la cerimonia al Quirinale
Durante la cerimonia al Quirinale, il Presidente ha sottolineato come la vera sfida sia quella con se stessi. Ha evidenziato il ruolo dello sport paralimpico nel promuovere la crescita civile del Paese, ringraziando le giovani e i giovani che si impegnano in questa disciplina. Un messaggio di stimolo e di valorizzazione dell’impegno personale, fondamentale per il progresso sociale e inclusivo dell’Italia.
( a skanews) – «È un grande contributo alla crescita civile del Paese, per il messaggio che lanciate esortando ragazze e ragazzi a impegnarsi nello sport paralimpico». Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale le atlete e gli atleti vincitori delle medaglie d’oro ai Campionati del Mondo e alle Deaflympics 2025. Alla cerimonia sono intervenuti il presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis, e i campioni Marco Cicchetti (atletica leggera) e Viola Scotto di Carlo (nuoto). «Per tutti gli atleti c’è un continuo sforzo di superare i propri limiti. Questa competizione con sé stessi è la più importante che si possa svolgere», ha detto il Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Leggi anche: Paolo Ruffini al Vanity Fair Stories 2025: «Non si smette mai di essere figli: mia mamma è la donna più importante della mia vita. È importante non tirarsela con sé stessi»
Sedici: “1-0 x il mondo” racconta la partita più difficile, quella con noi stessi | INTERVISTASedici, al secolo Sofia Palozzi, è una giovane cantautrice romana nata nel 2005.
Girl auctioned as merchandise, CEO bought her for 300 million and took her home to cherish.
Argomenti discussi: Pallone speciale per i 25 anni di Adidas e Champions League; Calcio, per il Qco arriva la gara più importante dell’anno; Calcio a 5 EURO 2026. Tutto quello che c'è da sapere; La prima grande impresa sportiva del 2026.
Campolunghi: La Juve il club italiano più importante al mondo. Un onore rappresentarla in Kings LeagueÈ ufficialmente iniziato il conto alla rovescia. Manca sempre meno, poi alla Fonzies Arena di Cologno Monzese inizieranno le danze e tornerà lo spettacolo della Kings League. Per il secondo split, ... gianlucadimarzio.com
La Coppa dei più forti: storia della Champions LeagueUn’era geologica fa (sono passati in verità poco meno di quarant’anni, ma in questo periodo il mondo, e quindi anche lo sport, è cambiato completamente) poteva accadere che nella competizione ... corrieredellosport.it
Spring Cup 2026 – Pattinaggio su ghiaccio sincronizzato a squadre – Intervista ad Andrea Gilardi Intervista ad Andrea Gilardi: Il Futuro Olimpico della Spring Cup La Spring Cup 2026 giunta alla XXIX edizione, è una importante competizione internazionale di - facebook.com facebook
LIVE Gasperini: "Domani gara importante, ma il campionato in questo momento merita più attenzione" #asroma #romanewseu #romastoccarda #gasperini x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.