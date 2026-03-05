Bonaventura annuncia il ritiro | Non sento più il fuoco dentro

Giacomo Bonaventura ha comunicato ufficialmente l’addio al calcio professionistico, dopo aver disputato 380 partite in Serie A e segnato 64 gol. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Atalanta, Milan e Fiorentina. La sua decisione arriva dopo aver dichiarato di non sentire più il fuoco dentro.

Giacomo Bonaventura ha annunciato il ritiro dal calcio giocato dopo 380 presenze e 64 gol in Serie A con Atalanta, Milan e Fiorentina. "Quando non senti più il fuoco dentro significa che è ora di smettere", ha detto l'ex centrocampista, che in carriera ha indossato 18 volte la maglia della Nazionale.