Calano i furti ma aumentano rapine e spaccio

Nell'incontro di giovedì in Prefettura, si è analizzata la situazione dell’ordine pubblico a San Benedetto, evidenziando un calo dei furti ma un aumento di rapine e attività di spaccio. La discussione ha riguardato le sfide e le strategie per garantire la sicurezza nella città.

La situazione dell’ordine pubblico nella città di San Benedetto è stata al centro di un incontro tenutosi giovedì in Prefettura. Alla riunione è intervenuto il Sub Commissario Prefettizio del Comune di San Benedetto, Anna Gargiulo. Nell’occasione è stata svolta una disamina dell’andamento dei fenomeni delittuosi nel Comune rivierasco, con particolare riferimento ai reati predatori e quelli contro le persone, con un raffronto del periodo 1° gennaio 30 novembre 2025, con l’analogo periodo del 2024. E’ emerso un calo nella voce ‘lesioni dolose’ del 15,22% (da 96 a 39); ‘minacce’ -3,14% (da 61 a 53); violenze sessuali: -25,00% (da 4 a 3). Ilrestodelcarlino.it Calano i furti ma aumentano rapine e spaccio - La situazione dell’ordine pubblico nella città di San Benedetto è stata al centro di un incontro tenutosi giovedì in ... ilrestodelcarlino.it

A San Benedetto calano i furti ma crescono rapine e spaccio. Il focus della Prefettura - Vertice con il sub commissario Gargiulo: confronto tra 2024 e 2025, intensificazione dei controlli e attenzione a movida, eventi e sicurezza urbana. lanuovariviera.it

#Civitacastellana - Calano di quasi il 30% i furti nel territorio civitonico, ma la percezione dei cittadini sembra non collimare con i dati raccolti dalla Prefettura - facebook.com facebook

© Ilrestodelcarlino.it - Calano i furti ma aumentano rapine e spaccio

Un incredibile furto di un auto sotto gli occhi del proprietario #auto #car #furto #rapina

Video Un incredibile furto di un auto sotto gli occhi del proprietario #auto #car #furto #rapina Video Un incredibile furto di un auto sotto gli occhi del proprietario #auto #car #furto #rapina