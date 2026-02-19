Bollette Meloni annuncia 315 euro di bonus totale per le famiglie vulnerabili Ma conta anche i 200 euro che valevano solo per il 2025

Giorgia Meloni ha annunciato un bonus di 315 euro per le famiglie vulnerabili, causa le difficoltà legate al caro bollette. Questa cifra include anche i 200 euro già previsti per il 2025, ma il totale reale potrebbe arrivare a 315 euro complessivi. La misura nasce per aiutare le famiglie in crisi a far fronte alle spese energetiche. La proposta è stata approvata mercoledì dal governo e riguarda le persone più deboli. Molti utenti sui social hanno commentato l’annuncio della premier.

A quanto ammonta il bonus straordinario a cui avranno diritto le famiglie in difficoltà economica per effetto del decreto Bollette varato mercoledì dal governo? Chi ieri sera ha visto sui social il video della premier Giorgia Meloni ha probabilmente capito che l'aiuto arriverà a 315 euro. Meloni infatti ha detto che a chi riceve il bonus sociale per disagio economico – 2,7 milioni di famiglie – si vedrà garantire "uno sconto ulteriore sulla bolletta elettrica di 115 euro l'anno che si aggiunge a quello di 200 euro che avevamo già previsto, portando il totale a 315 euro ". Ma i 200 euro citati, previsti dal decreto Bollette del 2025, valevano solo per lo scorso anno.