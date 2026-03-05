Secondo un'analisi di Facile.it, nel 2025 le famiglie in Campania con contratti di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata spenderanno in media 736 euro per la luce e 952 euro per il gas, per un totale di circa 1.688 euro a famiglia. Questi dati riflettono le spese previste per le utenze domestiche nella regione.

Secondo l’analisi di Facile.it, in Campania nel 2025 le famiglie con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 736 euro per la bolletta della luce e 952 euro per quella del gas. Per la bolletta del gas, invece, le province dove si è pagato di più sono state quelle di Avellino (1.209 euro), Benevento (1.127 euro) e Salerno (1.057 euro); di contro, le aree dove si è speso di meno sono quelle di Napoli (879 euro) e Caserta (950 euro). Sperando che la notizia sia di vostro interesse e possa trovare spazio sulla testata, mandiamo in allegato l’indagine completa. Le immagini possono essere utilizzate a corredo della notizia citando l’autore (Michele). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Bollette: in Campania 1.688 euro a famiglia nel 2025

