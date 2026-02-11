SR71 a Subbiano via libera ai lavori | il Consiglio di Stato dà ragione alla Regione Toscana

Il Consiglio di Stato ha dato il via libera ai lavori sulla SR71 tra Subbiano Nord e Calbenzano. La Regione Toscana potrà finalmente iniziare i lavori, che erano stati bloccati in passato. Ora si comincia a muoversi, dopo mesi di attese e opposizioni.

Potranno partire i lavori sulla SR71 tra Subbiano Nord e Calbenzano. Con una sentenza pubblicata il 9 febbraio, il Consiglio di Stato ha respinto in via definitiva il ricorso del raggruppamento di imprese secondo classificato, confermando la correttezza dell'aggiudicazione della Regione Toscana. "È una buona notizia per il territorio – ha commentato l'assessore alle infrastrutture Filippo Boni – perché superato lo stallo possiamo avviare un intervento atteso e necessario per migliorare sicurezza e viabilità".

