Bocciato alla maturità a 85 anni | lo studente più anziano della Polonia riceve una pagella onoraria dal sindaco

Józef Peruga, 85 anni, ha tentato di superare l’esame di maturità in Polonia. Anche se non ha passato l’esame, il sindaco gli ha consegnato una pagella onoraria. Per l’anziano studente, è stata una vittoria personale, un segno di rispetto e stima per la sua tenacia.

