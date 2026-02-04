Bocciato alla maturità a 85 anni | lo studente più anziano della Polonia riceve una pagella onoraria dal sindaco
Józef Peruga, 85 anni, ha tentato di superare l’esame di maturità in Polonia. Anche se non ha passato l’esame, il sindaco gli ha consegnato una pagella onoraria. Per l’anziano studente, è stata una vittoria personale, un segno di rispetto e stima per la sua tenacia.
Józef Peruga, 85 anni, fallisce la maturità in Polonia ma riceve dal sindaco una pagella onoraria per la perseveranza. Definito un "Sigma" per il suo coraggio, l'anziano studente commuove il web e promette di riprovarci ancora, diventando un modello intergenerazionale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
