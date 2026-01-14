Skipass nel mirino Fedriga pronto a cambiare le regole | Basta turismo mordi e fuggi
La Regione Friuli Venezia Giulia si prepara a riformare il sistema degli skipass, con l’intento di promuovere una strategia più sostenibile e sostenere l’economia locale. La proposta mira a modificare le tariffe degli impianti sciistici, riducendo il turismo di breve durata e incentivando una permanenza più lunga e consapevole, a beneficio delle comunità montane e del settore turistico regionale.
Il modello dello skipass uguale per tutti è destinato a cambiare. La Regione Friuli Venezia Giulia prepara una svolta sulle politiche tariffarie degli impianti sciistici, con l’obiettivo dichiarato di scoraggiare il turismo mordi e fuggi e rafforzare l’indotto economico delle località montane. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Turismo a Pompei e nel Vesuviano, operatori a confronto per superare il modello delle visite mordi e fuggi
Leggi anche: A Napoli il turismo è mordi e fuggi
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.