Skipass nel mirino Fedriga pronto a cambiare le regole | Basta turismo mordi e fuggi

La Regione Friuli Venezia Giulia si prepara a riformare il sistema degli skipass, con l’intento di promuovere una strategia più sostenibile e sostenere l’economia locale. La proposta mira a modificare le tariffe degli impianti sciistici, riducendo il turismo di breve durata e incentivando una permanenza più lunga e consapevole, a beneficio delle comunità montane e del settore turistico regionale.

