Blood sim - Laboratorio sulla circolazione sanguigna per famiglie

Un nuovo laboratorio dedicato alla circolazione sanguigna si rivolge alle famiglie, offrendo un approfondimento pratico sul funzionamento del cuore e del sangue. L'iniziativa si svolge in un ambiente educativo e interattivo, con attività pensate per coinvolgere adulti e bambini. Durante l’evento, vengono spiegate le caratteristiche principali del sistema circolatorio e il ruolo fondamentale del cuore nel mantenere in movimento il sangue.

Il cuore è un organo speciale, un muscolo straordinario, la pompa che permette al sangue di circolare dentro il nostro corpo. Ma come è fatto? E soprattutto come funziona? E tutto il sangue che pompa dove va a finire e da cosa è composto? Grazie a delle speciali tecnologie e divisi in gruppi capiremo come funziona la circolazione del sangue, intuendo la differenza fra arterie, vene e capillari.

Esperimusme: "Blood sim! Scopri la circolazione con un’attività interattiva"Il cuore è un muscolo straordinario, la pompa che fa scorrere la vita nel nostro corpo.

Esperimusme: "William Harvey e la scoperta della circolazione sanguigna"Conosci con noi la straordinaria vita di William Harvey, lo scopritore della circolazione sanguigna che proprio a Padova si laureò.