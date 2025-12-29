Esperimusme | William Harvey e la scoperta della circolazione sanguigna
Esplora con noi la figura di William Harvey, medico e scienziato inglese noto per aver descritto la circolazione sanguigna. Laureatosi a Padova, Harvey ha rivoluzionato la comprensione del sistema cardiovascolare, contribuendo in modo duraturo alla medicina moderna. In questa introduzione, ripercorreremo la sua vita e le scoperte che hanno aperto nuove prospettive per la scienza e la salute.
Conosci con noi la straordinaria vita di William Harvey, lo scopritore della circolazione sanguigna che proprio a Padova si laureò. Ispirandoti al suo stemma presente a Palazzo Bo, potrai realizzare il tuo personale stemma da portare a casa!Gli EsperiMUSME sono i laboratori didattici del MUSME. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
