Esperimusme | William Harvey e la scoperta della circolazione sanguigna

Esplora con noi la figura di William Harvey, medico e scienziato inglese noto per aver descritto la circolazione sanguigna. Laureatosi a Padova, Harvey ha rivoluzionato la comprensione del sistema cardiovascolare, contribuendo in modo duraturo alla medicina moderna. In questa introduzione, ripercorreremo la sua vita e le scoperte che hanno aperto nuove prospettive per la scienza e la salute.

Conosci con noi la straordinaria vita di William Harvey, lo scopritore della circolazione sanguigna che proprio a Padova si laureò. Ispirandoti al suo stemma presente a Palazzo Bo, potrai realizzare il tuo personale stemma da portare a casa!Gli EsperiMUSME sono i laboratori didattici del MUSME. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Esperimusme: "William Harvey e la scoperta della circolazione sanguigna" Leggi anche: EsperiMusme di Halloween: "Sangue, globuli…e vampiri? Viaggio nella circolazione sanguigna" Leggi anche: EsperiMusme: "Bloodsim! Scopriamo la circolazione con un’attività interattiva" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Regali all’ultimo minuto Niente panico. Quest’anno puoi regalare qualcosa che non si incarta ma si vive. Con gli EsperiMUSME sorprendi con laboratori scientifici per bambine e bambini. E se vuoi partire col piede giusto nel nuovo anno, c’è anche l’abb - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.